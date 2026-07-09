Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Happy Birthday!

Pamela Reif: Die Frau, die Millionen fit macht

Society International
09.07.2026 05:00
Alles Gute, Pamela! Die Fitness-Influencerin wird 30 Jahre alt.
Alles Gute, Pamela! Die Fitness-Influencerin wird 30 Jahre alt.(Bild: Agency People Image (c) Michael Tinnefeld)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Pamela Reif wird 30 – und ist längst mehr als Deutschlands bekannteste Fitness-Influencerin. Mit rund neun Millionen Instagram-Followern, 10,7 Millionen YouTube-Abonnenten, eigenen Marken und einer riesigen Fanbase in China ist aus der Karlsruherin ein globales Fitness-Phänomen geworden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Pamela Reif braucht keine Ansage, um ein Workout zu erklären. Sie braucht oft nicht einmal Worte. Kamera an, Musik an, los geht’s. Während daheim Menschen zwischen Sofa, Teppich und Wasserflasche nach Luft ringen, lächelt Pam in die Kamera, als wäre ein 15-Minuten-Bauchtraining nur ein kleiner Spaziergang.

Millionen trainieren täglich mit ihren Videos
Genau dieses Bild hat sie weltberühmt gemacht. 2012 begann sie, Inhalte in den sozialen Medien zu teilen: Auf Instagram folgen ihr mittlerweile rund neun Millionen Menschen, auf YouTube hat ihr Kanal 10,7 Millionen Abonnenten. Dort finden sich Hunderte Trainingsvideos: Bauch, Po, Beine, Stretching, Dance, HIIT, Anfängerprogramme, Hardcore-Einheiten. Alles kostenlos, jederzeit abrufbar, ohne Fitnessstudio, ohne Geräte, ohne Ausrede.

Was mit Selfies, Fitnessbildern und ersten Posts begann, ist heute eine der erfolgreichsten Creator-Karrieren im deutschsprachigen Raum. Pamela Reif, geboren am 9. Juli 1996 in Karlsruhe, hat aus ihrer eigenen Disziplin ein digitales Massenprogramm gemacht. Sie ist nicht mehr nur Influencerin. Sie ist Trainingspartnerin, Markenbotschafterin, Unternehmerin — und für viele Fans fast schon tägliche Routine.

Vom Instagram-Girl zur Unternehmerin
Der große Unterschied zu vielen anderen Social-Media-Stars: Pamela Reif hat ihre Reichweite früh in ein echtes Geschäftsmodell verwandelt. Ihre Welt endet nicht beim Workout-Video. Wer mit Pam trainiert, kann danach mit Pam frühstücken, snacken, kochen, planen und sich pflegen.

Mit „Naturally Pam“ hat sie eine eigene Food-Marke aufgebaut. Dort geht es um Snacks, Porridge, Riegel, Aufstriche und Produkte, die zu ihrem sauberen Fitness-Lifestyle passen. Mit „éla Natural Beauty“ ist sie auch im Beauty-Segment vertreten — natürliche Haarpflege und Styling, passend zur makellosen Pam-Ästhetik.

Dazu kommt die Pam-App mit Workouts, Rezepten, Plänen und Community-Elementen. So entsteht ein Kreislauf, der in der Creator Economy Gold wert ist: Die Fans trainieren mit ihr, vertrauen ihr, kaufen ihre Produkte — und bleiben dadurch noch enger in ihrer Welt. Pamela Reif verkauft nicht nur Fitness. Sie verkauft ein Lebensgefühl: organisiert, gesund, schön, diszipliniert, aber bitte ohne verbissenen Zeigefinger.

Der Export-Schlager namens Pam
Besonders spannend ist ihr Erfolg in China. Dort wurde Pamela Reif während der Corona- und Lockdown-Jahre zu einem echten Home-Workout-Star. Auf Xiaohongshu, einer der wichtigsten chinesischen Lifestyle-Plattformen, hatte sie schon 2022 mehr als 7,9 Millionen Follower, auf Weibo mehr als 1,8 Millionen. Ein Weibo-Hashtag über die Frage, wie hart ihre Workouts seien, kam auf über 160 Millionen Aufrufe.

Lesen Sie auch:
Pamela Reif zeigt ihre neuen Kurven auf Instagram und sagt, sie fühlt sich mit „mehr Fleisch auf ...
„Fühle mich wohl“
Fitness-Star Pamela Reif hat bewusst zugenommen
29.06.2026
„WorldChanger“- Event
Jessica Alba: „Ich habe genauso meine Schwächen!“
23.06.2026

Warum funktioniert ausgerechnet sie dort so gut? Weil ihre Workouts kaum Übersetzung brauchen. Reif spricht in vielen Videos nicht viel, sie demonstriert. Musik, Bewegung, Timer, Blick in die Kamera — das ist international verständlich. Ihre „Silent Workouts“ überwinden Sprachbarrieren, bevor sie überhaupt entstehen. Dazu kommt ein Körperbild, das in China offenbar besonders gut ankam: stark, schlank, kontrolliert, feminin, aber nicht laut. Chinesische Fitnessplattformen und Social-Media-Beobachter beschrieben sie als Beispiel für gelungene internationale Influencer-Lokalisierung. Sie kooperierte unter anderem mit chinesischen Fitness- und Sportmarken und wurde in der dortigen Fitnesswelt zu einem Namen, den man nicht erklären muss.

Perfektion als Marke und nur wenige Skandale
Pamela Reifs Stärke ist ihre Verlässlichkeit. Wer auf ihr Profil klickt, bekommt, bis auf einige Ausnahmen, keine wilden Skandale. 2023 brüskierte sie jedoch zum Beispiel mit einer transphoben Aussage einen Großteil ihrer Zuseherinnen und Zuseher. In einem Video nutzte sie einen Filter und sagte, er lasse sie aussehen „wie eine Transe“. Daraufhin entschuldigte sie sich öffentlich und gab an, den Begriff und seine verletzende Bedeutung nicht gekannt zu haben. Ansonsten findet man keine Chaos-Beziehung in Echtzeit, keine Reality-Show im Dauerfeuer. Man bekommt schöne Bilder, schöne Orte, schöne Bowls, schöne Haare, schöne Bauchmuskeln. Alles ist hell, sauber, ästhetisch, kontrolliert.

Gerade das macht sie für Marken so wertvoll. Pamela Reif ist berechenbar im besten Sinn. Sie steht für Fitness, Disziplin, Natürlichkeit und Hochglanz-Gesundheit. Ihre Community — oft liebevoll „Pammies“ genannt — weiß, was sie bekommt. Ein bisschen Ibiza, ein bisschen Karlsruhe, viel Sport, viel Food, viel Self-Optimization. Natürlich ist genau das auch der Punkt, an dem Kritik entsteht. Denn die Pam-Welt sieht oft so perfekt aus, dass sie für viele unerreichbar wirkt. Immer trainiert, immer schön, immer produktiv, immer ausgewogen. Der Vorwurf: Wer so eine Idealwelt zeigt, erzeugt Druck. Der Gegenpunkt: Millionen fühlen sich durch ihre Workouts motiviert, bewegen sich mehr, kochen gesünder und finden über ihre Videos überhaupt erst Zugang zu Sport. Es ist ein oft ein schmaler Grat!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
150.630 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
123.759 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.179 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1083 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Society International
Happy Birthday!
Pamela Reif: Die Frau, die Millionen fit macht
Rolle noch geheim
Sänger Oli. P kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück
Traumkurven im Urlaub
Kate Hudson begeistert Fans mit sexy Bikini-Body
Hollywood-Hammer!
Ausgerechnet IHRE Kinder drehen jetzt Sex-Serie!
„Ging, wie sie lebte“
Jennifer Grey trauert um „mutige“ Mutter Jo Wilder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf