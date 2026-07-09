Pamela Reif: Die Frau, die Millionen fit macht

Gerade das macht sie für Marken so wertvoll. Pamela Reif ist berechenbar im besten Sinn. Sie steht für Fitness, Disziplin, Natürlichkeit und Hochglanz-Gesundheit. Ihre Community — oft liebevoll „Pammies“ genannt — weiß, was sie bekommt. Ein bisschen Ibiza, ein bisschen Karlsruhe, viel Sport, viel Food, viel Self-Optimization. Natürlich ist genau das auch der Punkt, an dem Kritik entsteht. Denn die Pam-Welt sieht oft so perfekt aus, dass sie für viele unerreichbar wirkt. Immer trainiert, immer schön, immer produktiv, immer ausgewogen. Der Vorwurf: Wer so eine Idealwelt zeigt, erzeugt Druck. Der Gegenpunkt: Millionen fühlen sich durch ihre Workouts motiviert, bewegen sich mehr, kochen gesünder und finden über ihre Videos überhaupt erst Zugang zu Sport. Es ist ein oft ein schmaler Grat!