Ein Herz für die Künstliche Intelligenz

Das fehlende Herz ist eine der häufigsten Kritiken an künstlich generierter Kunst. Doch das muss gar nicht so sein. In der bildenden Kunst ist KI längst zu einem Werkzeug für neue kreative Visionen geworden – so wie einst Fotografie oder Video. Und auch auf KI-Musik-Plattformen finden sich nicht einfach nur in wenigen Sekunden ausgespuckte Allerweltslieder, sondern ebenso zutiefst bewegende Songs. Texte ukrainischer Soldaten z. B., die sie dank KI in Musik fassen konnten. Traurige, wütende, stolze Songs. Voller Herz, Verwundbarkeit und tiefer Gefühle.