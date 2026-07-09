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In Spanien gefragt

Paraguay-Goalie spielte sich ins Schaufenster

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.07.2026 07:01
Tormann Orlando Gill hat Interesse geweckt.
Tormann Orlando Gill hat Interesse geweckt.(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Die Weltmeisterschaft verändert gerade Orlando Gills Karriere. Der paraguayische Torhüter spielte sich mit starken Leistungen ins internationale Rampenlicht und weckt nun das Interesse mehrerer Klubs aus Spanien. Sein Berater soll bereits auf dem Weg nach Europa sein.

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Noch vor wenigen Monaten war Orlando Gill außerhalb Südamerikas kaum ein Begriff. Mit seinen Auftritten bei der Weltmeisterschaft hat sich das schlagartig geändert. Der 26-jährige Nationaltorhüter zählt zu den großen Gewinnern des Turniers und könnte schon bald den Sprung nach Europa schaffen.

Wie Transfer-Experte Matteo Moretto berichtet, reist Gills Berater in den kommenden Tagen nach Spanien, um Gespräche mit mehreren Klubs aus der La Liga zu führen. Das Interesse am 1,99 Meter großen Schlussmann soll nach seinen starken WM-Leistungen deutlich zugenommen haben.

Kein Wunder: Gill überzeugte mit starken Reflexen, großer Ruhe am Ball und einer imponierenden Strafraumbeherrschung. Spätestens mit seinen Paraden im Elfmeterschießen gegen Deutschland spielte er sich endgültig auf die Wunschlisten europäischer Vereine.

Valencia hatte bereits Interesse
Schon vor der Weltmeisterschaft soll der FC Valencia den Keeper beobachtet haben. Damals galt er als möglicher Nachfolger von Giorgi Mamardashvili. Durch seine Leistungen in den USA dürfte Gill seinen Marktwert nun noch einmal kräftig gesteigert haben.

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Sein Klub San Lorenzo will den Nationalspieler allerdings nur gegen eine entsprechende Ablöse ziehen lassen. Gill besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2027, Verhandlungen sollen erst ab rund sieben Millionen Euro aufgenommen werden. Transfermarkt schätzt seinen aktuellen Marktwert auf sechs Millionen Euro.

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