Paraguay-Goalie spielte sich ins Schaufenster

Die Weltmeisterschaft verändert gerade Orlando Gills Karriere. Der paraguayische Torhüter spielte sich mit starken Leistungen ins internationale Rampenlicht und weckt nun das Interesse mehrerer Klubs aus Spanien. Sein Berater soll bereits auf dem Weg nach Europa sein.
Noch vor wenigen Monaten war Orlando Gill außerhalb Südamerikas kaum ein Begriff. Mit seinen Auftritten bei der Weltmeisterschaft hat sich das schlagartig geändert. Der 26-jährige Nationaltorhüter zählt zu den großen Gewinnern des Turniers und könnte schon bald den Sprung nach Europa schaffen.
Wie Transfer-Experte Matteo Moretto berichtet, reist Gills Berater in den kommenden Tagen nach Spanien, um Gespräche mit mehreren Klubs aus der La Liga zu führen. Das Interesse am 1,99 Meter großen Schlussmann soll nach seinen starken WM-Leistungen deutlich zugenommen haben.
Kein Wunder: Gill überzeugte mit starken Reflexen, großer Ruhe am Ball und einer imponierenden Strafraumbeherrschung. Spätestens mit seinen Paraden im Elfmeterschießen gegen Deutschland spielte er sich endgültig auf die Wunschlisten europäischer Vereine.
Valencia hatte bereits Interesse
Schon vor der Weltmeisterschaft soll der FC Valencia den Keeper beobachtet haben. Damals galt er als möglicher Nachfolger von Giorgi Mamardashvili. Durch seine Leistungen in den USA dürfte Gill seinen Marktwert nun noch einmal kräftig gesteigert haben.
Sein Klub San Lorenzo will den Nationalspieler allerdings nur gegen eine entsprechende Ablöse ziehen lassen. Gill besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2027, Verhandlungen sollen erst ab rund sieben Millionen Euro aufgenommen werden. Transfermarkt schätzt seinen aktuellen Marktwert auf sechs Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.