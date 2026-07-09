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180.000 Besucher

Gänsehautmomente auf dem Electric Love Festival

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09.07.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, stock.adobe.com)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Seit Mittwochmittag sind die „Grounds of Love“ offiziell geöffnet, das Electric Love Festival geht in seine nächste Runde. Nach der perfekten Einstimmung mit der „Warm up Party“ folgt heute der erste offizielle Festivaltag. 

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Tausende Camper stürmten am Mittwoch begeistert das Gelände am Salzburgring, die Stimmung war bereits prächtig. Die Vorfreude auf die kommenden Tagen stand den Menschen ins Gesicht geschrieben, das Electric Love Festival ist für Fans der elektronischen Musik jedes Jahr ein absolutes Highlight. 

Auch diese Edition verspricht wieder Gänsehautmomente. Superstars der DJ-Szene wie die Swedish House Mafia oder Paul Kalkbrenner beehren Salzburg und werden den Ring zum Beben bringen. Insgesamt erwarten die Veranstalter rund 180.000 Besucher aus 80 verschiedenen Nationen. 

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Die „Krone“ ist natürlich am Festival vor Ort und wird in den nächsten Tagen auführlich berichten. Das erste große Highlight steigt mit der Eröffnungsshow bereits heute Abend um kurz nach 22 Uhr. In diesem Sinne: Lasset die Party beginnen!

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