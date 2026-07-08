Party startete schon bei Anreise am Campingplatz

Glück hatte außerdem, wer am Campingplatz ein bereits aufgebautes Zelt gebucht hatte. Diese Möglichkeit wurde heuer zum ersten Mal geboten. Mehr Individualität war aber definitiv bei den Selbst-Aufbauenden zu finden. Von kreativen Plakaten über eindeutige Absperrbänder und Hinweisschildern war einiges zu finden.