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Electric Love Festival

Party startete schon bei Anreise am Campingplatz

Salzburg
08.07.2026 18:30
Die Camper zeigten sich bestens gelaunt.
Die Camper zeigten sich bestens gelaunt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

„Meine Freundin hat mich rausgeworfen. Aber hier ist es sowieso schöner“, lacht ein Camper, der vollbepackt an der „Krone“ vorbeizieht. Seine Wohnungseinrichtung hat er mitgenommen und schlägt seine Zelte jetzt einfach für die nächsten Tage beim Electric Love Festival (ELF) auf.

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Ihm gleichgetan haben es – hoffentlich ohne Liebes-Aus – Tausende andere begeisterte Festivalgäste. Mittwochmittag öffneten die Tore zum Camping-Areal. Der Andrang war groß. Nicht nur auf der Straße kam es zu Staus, auch beim direkten Einlass aufs Areal mussten die Camper geduldig warten.

Der Bierhelm ist bei diesem Camper bereit zum Einsatz.
Der Bierhelm ist bei diesem Camper bereit zum Einsatz.(Bild: Andreas Tröster)

Die meisten wollten auf alle Fälle noch vor dem angesagten Regen fertig aufgebaut haben. Dieser kam dann auch, aber erst gegen 17 Uhr. Für die kommenden Tage dürften Festivalbesucher dieses Jahr deutlich mehr Glück haben.

Mit eindeutigen Botschaften wurde nicht gespart.
Mit eindeutigen Botschaften wurde nicht gespart.(Bild: Andreas Tröster)

Glück hatte außerdem, wer am Campingplatz ein bereits aufgebautes Zelt gebucht hatte. Diese Möglichkeit wurde heuer zum ersten Mal geboten. Mehr Individualität war aber definitiv bei den Selbst-Aufbauenden zu finden. Von kreativen Plakaten über eindeutige Absperrbänder und Hinweisschildern war einiges zu finden.

Blendende Stimmung sowieso – beim „Krone“-Lokalaugenschein am frühen Mittwochnachmittag wurde bereits fleißig vorgeglüht und gefeiert. Viele Camper hatten auch ihre eigenen Soundsysteme mitgebracht, um die Party schon vor der offiziellen Öffnung des Festivalgeländes zu starten.

Das Aufbauen der Zelte ist eine oftmals kräfteraubende Kunst.
Das Aufbauen der Zelte ist eine oftmals kräfteraubende Kunst.(Bild: Andreas Tröster)

Ab 18 Uhr öffneten dann die Tore zum Electric Love offiziell. Die Warm-Up-Party startete auf drei Bühnen. Auch einen ersten Blick auf die wieder leicht neu gestaltete Hauptbühne konnten die neugierigen Festivalgäste erhaschen.

Eine Stärkung durfte nicht fehlen.
Eine Stärkung durfte nicht fehlen.(Bild: Andreas Tröster)

Rund 700 Tonnen wiegt die heurige Bühnenkonstruktion des Electric Love Festivals. Alleine die vergrößerte, mittig in die Bühne eingebrachte LED-Wand wiegt rund 22 Tonnen. Auch akustisch gibt es für die Besucher ein neues Erlebnis. Neue Subwoofer versprechen Bässe, die noch intensiver klingen und stärker spürbar sind.

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Ab 16 Uhr geht es am Donnerstag dann so richtig los. Als „größter Act aller Zeiten“ ist heuer das weltbekannte DJ-Trio Swedish House Mafia mit von der Partie.

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