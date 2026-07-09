Fataler Sturz: Radfahrer „bremst“ mit dem Gesicht

Schrecklicher Unfall im Tiroler Paznauntal: Ein 61-jähriger Radfahrer kam zu Sturz und schlug mit dem Gesicht am Asphalt auf. Der schwer verletzte Urlauber musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am frühen Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Galtür. Der 61-jährige Belgier war laut Polizei mit einem Mountainbike auf einem Fahrradweg unterwegs, als er in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle verloren haben dürfte.
Auf Radweg geschleudert
„Der Mann kam folglich zu Sturz, wurde über das Vorderrad geschleudert und prallte mit dem Brustbereich sowie dem Gesicht am Asphalt auf“, schildert die Exekutive den Unfallhergang.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Der Urlauber erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Belgier mit dem alarmierten Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen.
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