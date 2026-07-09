„Sohn einer H***“: Neue Attacke auf Kylian Mbappe

Das sorgte für Ärger in Paraguay. „Statt Muttermilch hat er Kokosnüsse ausgesaugt, und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen. Hättest du ihm doch den Mittelfinger gezeigt, Orlando Gill“, hatte Senatorin Celeste Amarilla de Boccia den Real-Madrid-Star rassistisch beschimpft. Mbappe reagierte mit deutlichen Worten auf die Beleidigungen der Politikerin: „Sie sind eine verachtenswerte Frau und unwürdig Ihres Amtes.“ Vor dem heutigen Viertelfinale gegen Marokko muss sich Mbappe jedoch erneut üble Beleidigungen gefallen lassen.