„Sohn einer H***“: Neue Attacke auf Kylian Mbappe

Sie kann es einfach nicht lassen! Die paraguayische Senatorin Celeste Amarilla de Boccia hat im Zuge des WM-Streits einmal mehr Frankreichs Superstar Kylian Mbappe übel beleidigt.
Doch der Reihe nach! Während des hitzigen WM-Achtelfinales, das Titelfavorit Frankreich am Samstag mit 1:0 gegen Paraguay gewann, war Mbappe immer wieder hart attackiert worden. Aus Frust verweigerte der 27-Jährige nach Spielende Paraguays Keeper Orlando Gill den Handschlag, feierte mit einer provokanten Geste.
Das sorgte für Ärger in Paraguay. „Statt Muttermilch hat er Kokosnüsse ausgesaugt, und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen. Hättest du ihm doch den Mittelfinger gezeigt, Orlando Gill“, hatte Senatorin Celeste Amarilla de Boccia den Real-Madrid-Star rassistisch beschimpft. Mbappe reagierte mit deutlichen Worten auf die Beleidigungen der Politikerin: „Sie sind eine verachtenswerte Frau und unwürdig Ihres Amtes.“ Vor dem heutigen Viertelfinale gegen Marokko muss sich Mbappe jedoch erneut üble Beleidigungen gefallen lassen.
„Ein Franzose hätte so etwas nie getan“
Bei einer Plenarsitzung am Mittwoch meinte Amarilla: „Als Orlando Gill vor der ganzen Welt auflief und Mbappe demütig die Hand reichte, weigerte sich dieser Sohn einer H***, sie zu schütteln, und schrie ihn an. Das ist nicht Französisch, ein Franzose hätte so etwas nie getan.“
Justiz greift ein
Frankreichs Fußballverband steht voll und ganz hinter Mbappe. Bereits nach der ersten Schimpftirade kündigte man an, juristisch gegen Amarilla vorgehen zu wollen. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete nach einer Anzeige umgehend Ermittlungen wegen öffentlicher Beleidigung auf rassistischer Grundlage ein. Nun goss Amarilla erneut Öl ins Feuer ...
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