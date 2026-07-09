Folterknechte ab nach Syrien!

Und dann ist da noch dieses „Weltrechtsprinzip“. Warum wurden die beiden mutmaßlichen Folterknechte nicht nach Syrien ausgeliefert, um dort vor Gericht gestellt zu werden? Indessen sind ja die Gegner des Assad-Regimes an der Macht, und es bestünde keine Gefahr, dass die beiden Verbrecher dort als Helden gefeiert würden.