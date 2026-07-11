Swift zahlte New York 160.000 Dollar für Hochzeit

Dass Taylor Swift und Travis Kelce für ihre Traumhochzeit im Madison Square Garden keine Kosten und Mühen gescheut haben, ist längst bekannt. Jetzt flatterte auch eine fette Rechnung aus New York ins Haus, wie Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz verriet.
Für die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Madison Square Garden bei ihrer Hochzeitsfeier am vergangenen Wochenende zahlte Swift (36) der Stadt New York mehr als 160.000 Dollar (etwa 140.000 Euro).
Kosten für Genehmigung und Polizeieinsatz
Damit seien die Kosten für die Genehmigung und den Polizeieinsatz abgedeckt worden, sagte Mamdani bei einer Pressekonferenz. Die Genehmigung sei in den Tagen vor der Feier fertig bearbeitet worden.
Swift hatte am vergangenen Wochenende in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan den Football-Profi Travis Kelce (36) geheiratet. Auf eine kleinere Feier mit Berichten zufolge rund 100 Gästen folgte ein Hochzeitsspektakel mit angeblich etwa 1.000 Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten.
Hochzeit verschlang Millionen-Summe
Für die Veranstaltungen wurde die Gegend um den Madison Square Garden weiträumig abgesperrt, dutzende Polizisten waren im Einsatz.
Wie viel Geld Swift und Kelce insgesamt für das Spektakel ausgegeben haben, ist völlig unklar, Gerüchten zufolge soll das Power-Paar aber 20 bis 30 Millionen Dollar für ihre Mächenhochzeit hingeblättert haben.
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