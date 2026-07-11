Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeister verrät:

Swift zahlte New York 160.000 Dollar für Hochzeit

Society International
11.07.2026 09:20
Taylor Swift und Travis Kelce sagten am vergangenen Wochenende im New Yorker Madison Square ...
Taylor Swift und Travis Kelce sagten am vergangenen Wochenende im New Yorker Madison Square Garden Ja. Der Stadt zahlte die Sängerin nun 160.000 Dollar – etwa für die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Arena.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.photopress.at, EPA/LAURA BRETT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dass Taylor Swift und Travis Kelce für ihre Traumhochzeit im Madison Square Garden keine Kosten und Mühen gescheut haben, ist längst bekannt. Jetzt flatterte auch eine fette Rechnung aus New York ins Haus, wie Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz verriet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Madison Square Garden bei ihrer Hochzeitsfeier am vergangenen Wochenende zahlte Swift (36) der Stadt New York mehr als 160.000 Dollar (etwa 140.000 Euro).

Kosten für Genehmigung und Polizeieinsatz
Damit seien die Kosten für die Genehmigung und den Polizeieinsatz abgedeckt worden, sagte Mamdani bei einer Pressekonferenz. Die Genehmigung sei in den Tagen vor der Feier fertig bearbeitet worden.

Für ihre Märchenhochzeit haben Travis Kelce und Taylor Swift keine Kosten und Mühen gescheut.
Für ihre Märchenhochzeit haben Travis Kelce und Taylor Swift keine Kosten und Mühen gescheut.(Bild: AP/John Locher)

Swift hatte am vergangenen Wochenende in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan den Football-Profi Travis Kelce (36) geheiratet. Auf eine kleinere Feier mit Berichten zufolge rund 100 Gästen folgte ein Hochzeitsspektakel mit angeblich etwa 1.000 Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten.

Hochzeit verschlang Millionen-Summe
Für die Veranstaltungen wurde die Gegend um den Madison Square Garden weiträumig abgesperrt, dutzende Polizisten waren im Einsatz.

Lesen Sie auch:
Mehr als 1000 Gäste feierten mit Taylor Swift und Travis Kelce ihre glamouröse Traumhochzeit. ...
Luxus ohne Limit
Was die Hochzeit von Swift wirklich gekostet hat!
10.07.2026
„Mini-Flitterwochen“
Wo Swift und Kelce sich wirklich versteckt haben
10.07.2026

Wie viel Geld Swift und Kelce insgesamt für das Spektakel ausgegeben haben, ist völlig unklar, Gerüchten zufolge soll das Power-Paar aber 20 bis 30 Millionen Dollar für ihre Mächenhochzeit hingeblättert haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
11.07.2026 09:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
116.842 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
105.921 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
88.073 mal gelesen
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1858 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1048 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
909 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Mehr Society International
„Wie OnlyFans-Seite“
Sydney Sweeney entrüstet mit neuer Dessous-Werbung
Bürgermeister verrät:
Swift zahlte New York 160.000 Dollar für Hochzeit
Die Promis beim Tennis
Glanz & Glamour! Hauch von Hollywood in Wimbledon
Heißer als der Sommer
Fiebertraum in String-Bikini: Kylie heizt Fans ein
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf