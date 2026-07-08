Verliebter Polizist suchte im Melderegister Frau

Polizisten tragen zwar Stichschutzwesten, aber gegen Amors Pfeile sind die Beamten dennoch nicht gefeit. Ein Inspektor wurde 2025 bei den Bubbledays im Linzer Hafen vom Liebesgott ins Visier genommen. Offenbar ein Volltreffer, denn der Gesetzeshüter verschoss sich derart in eine Frau, dass er wegen ihr zum Gesetzesbrecher wurde.
Konkret soll der 48-Jährige an drei Tagen insgesamt achtmal unerlaubt im Zentralen Melderegister nach der Adresse seiner Angebeteten gestöbert haben. Denn er wusste zwar ihren Namen, aber nicht, wo sie wohnt. Ob der verliebte Ermittler in eigener Sache schließlich einen Treffer landete, ist nicht bekannt.
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