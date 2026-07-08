In diese Schuldenfallen tappten Wiener im Vorjahr

Ein Schicksalsschlag kann genügen und plötzlich wächst der Schuldenberg. 12.088 Menschen suchten 2025 Rat bei der Schuldenberatung der Stadt. Was waren die Gründe für ihre finanziellen Notlagen? Wie hoch ist der durchschnittliche Schuldenstand?
Aylin S. lebte ein ganz normales Leben, bis ein einziger Tag alles veränderte. Ihr Mann hatte, ohne ihr Wissen, ein Transportunternehmen auf ihren Namen angemeldet. Um die Geschäfte kümmerte sich ausschließlich er. Dann verunglückte er tödlich. Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder stand plötzlich allein da, und die Post brachte fortan nur noch Mahnungen und Behördenbriefe.
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