In diese Schuldenfallen tappten Wiener im Vorjahr

Aylin S. lebte ein ganz normales Leben, bis ein einziger Tag alles veränderte. Ihr Mann hatte, ohne ihr Wissen, ein Transportunternehmen auf ihren Namen angemeldet. Um die Geschäfte kümmerte sich ausschließlich er. Dann verunglückte er tödlich. Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder stand plötzlich allein da, und die Post brachte fortan nur noch Mahnungen und Behördenbriefe.