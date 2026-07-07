Welle der Solidarität für Kosten von Windeltonne

Was war passiert? In St. Florian bei Linz wurde von SPÖ, FPÖ und Grünen ein Antrag im Gemeinderat für eine kostenlose zusätzliche Windeltonne für Haushalte mit erhöhtem Pflegebedarf eingebracht, bei dem es um die Hilfe für eine Familie mit einem schwer behinderten Kind ging. „Zu einer Lösung ist es nicht gekommen. Die ÖVP hat mehrstimmig den Antrag in den Ausschuss verfrachtet“, sagt SP-Vizebürgermeister Michael Mollner, der mit diesem Vorgehen gerechnet hatte und davon sprach, dass man auf Zeit spiele.