Tödlicher Fehler: Patientin stirbt an Medikament!

Zu einem schrecklichen Vorfall ist es in einem Krankenhaus in Kärnten gekommen. Eine Krankenschwester soll bei der Medikamentenvorbereitung einen fatalen Fehler begangen haben – den eine Frau mit dem Leben bezahlen musste. Jetzt droht der verantwortlichen Pflegefachkraft eine Haftstrafe!
Eine menschliche Tragödie hat sich vor wenigen Monaten in einem Spital in Kärnten abgespielt. Zunächst erlitt eine zuvor stabile Patientin völlig unvorhergesehen ein Herz- und Kreislaufversagen, das sie letztlich nicht überlebte. Dann stellte sich heraus, dass der Tod der Frau auf einen Fehler durch ein Mitglied des Personals zurückzuführen sein soll. Eine tödliche Verwechslung hat nun auch noch ein gerichtliches Nachspiel.
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