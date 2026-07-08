Tödlicher Fehler: Patientin stirbt an Medikament!

Eine menschliche Tragödie hat sich vor wenigen Monaten in einem Spital in Kärnten abgespielt. Zunächst erlitt eine zuvor stabile Patientin völlig unvorhergesehen ein Herz- und Kreislaufversagen, das sie letztlich nicht überlebte. Dann stellte sich heraus, dass der Tod der Frau auf einen Fehler durch ein Mitglied des Personals zurückzuführen sein soll. Eine tödliche Verwechslung hat nun auch noch ein gerichtliches Nachspiel.