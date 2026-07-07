Wiederbetätigung bei Gartenparty: Paar bekam Haft

Nazi-Tatoos gestochen

Sie, die selbst illegale NS-Tattoos hat, stach dort Besuchern ähnliche Motive in die Haut. Beide Angeklagten verschickten auch noch mehrfach einschlägige Bilder in diverse Whatsapp-Gruppen. Das Paar war beim Prozess geständig. Die 37-Jährige bekam ein Jahr bedingt – ihre einzige Vorstrafe war nicht einschlägig. Ihr Freund muss wegen seiner beiden einschlägigen Vorstrafen – er saß sogar dafür bereits im Knast – drei Jahre hinter Gittern.