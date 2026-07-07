Linzer Pflasterspektakel mit mehr Spielorten

In diesem Jahr gibt es aber auch neue Spielorte

Rund um das Linzer Schloss entstehen Spektakeloasen, und auf der Wiese vor dem Schloss schlägt das Kinderspektakel seine Zelte auf. Es ist aber auch am bekannten Schauplatz vor dem Brucknerhaus zu finden. Neu ist das Format „Show to go“: Clowns laden zu lustigen Stadtspaziergängen ein, der Street Soul Train rollt mit einer musikalischen Mischung durch die Gassen und lädt zum Tanzen ein.