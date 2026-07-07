Warum zwei tote Bäume weiter gegossen wurden

Sie sollten die Pichlinger Straße in Linz grüner machen – geworden sind sie zum Sinnbild einer missglückten Pflanzung. Drei junge Bäume setzte die Stadt im Frühjahr entlang der Straße. Schon damals äußerten Anrainer Zweifel. Die Gehölze seien bei frostigen Temperaturen längere Zeit wurzelnackt beziehungsweise nur mit Ballen am Straßenrand gelegen. Die Frage lautete: Überstehen die das überhaupt?