Häftlinge und Wachebeamte stöhnen unter Gluthitze

Hohe Temperaturen haben in den steirischen Gefängnissen für zusätzliche Tumulte unter Insassen gesorgt. Personalvertreter kritisieren zudem ein fehlendes Hitzeschutzkonzept und für den Sommer ungeeignete Stichschutzwesten.
Schon seit geraumer Zeit schlagen Personalvertreter steirischer Gefängnisse Alarm: Der Personalmangel ist erheblich, vor allem jetzt, zur Urlaubszeit, mussten teils drastische Maßnahmen umgesetzt werden, um den Kollegen die wohlverdiente Auszeit zu ermöglichen. Als Konsequenz mussten aber Anstaltsbetriebe in der Grazer Karlau sowie der Justizanstalt Jakomini gesperrt bzw. deren Betrieb massiv eingeschränkt werden. An den Wochenenden haben nur noch systemerhaltende wie Küchen geöffnet.
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