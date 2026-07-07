20.000 Florianijünger kuppeln um die Wette

Der Countdown zur zweitgrößten Sportveranstaltung Oberösterreichs nach dem Linz-Marathon läuft: Ab Freitag wird in Andorf zwei Tage lang gekuppelt, was das Zeug hält. Rund 20.000 Teilnehmer von 1300 Aktiv- und 800 Jugendgruppen treten beim OÖ Feuerwehrlandesbewerb an. Es geht um jede Sekunde und jeden Punkt. Spannend werden am Samstag die Parallelstarts, wenn die Teams im direkten Vergleich die Kräfte messen.