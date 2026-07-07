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Landes-Bewerb:

20.000 Florianijünger kuppeln um die Wette

Oberösterreich
07.07.2026 15:04
Im Vorjahr wurde in Mauerkirchen beim Landesbewerb um jede Sekunde gerungen, ab Freitag zeigen ...
Im Vorjahr wurde in Mauerkirchen beim Landesbewerb um jede Sekunde gerungen, ab Freitag zeigen die Feuerwehrleute aus Oberösterreich in Andorf ihr Können.(Bild: Hermann Kollinger)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Sitzen alle Handgriffe auf allen Positionen? Verdreht sich der Schlauch hoffentlich nicht! Sind alle schnell genug? Am Wochenende steigt das größte Feuerwehrsport-Event Österreichs im Innviertel. Und die Titelverteidiger hoffen, dass sie wieder ganz vorne dabei sind.

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Der Countdown zur zweitgrößten Sportveranstaltung Oberösterreichs nach dem Linz-Marathon läuft: Ab Freitag wird in Andorf zwei Tage lang gekuppelt, was das Zeug hält. Rund 20.000 Teilnehmer von 1300 Aktiv- und 800 Jugendgruppen treten beim OÖ Feuerwehrlandesbewerb an. Es geht um jede Sekunde und jeden Punkt. Spannend werden am Samstag die Parallelstarts, wenn die Teams im direkten Vergleich die Kräfte messen.

1200 Helfer im Hintergrund
Im Hintergrund werken 1200 Helfer und Bewerter, damit das Großevent, das vom Landesverband und den Wehren Andorf, Linden, Pimpfing und Schulleredt veranstaltet wird, gut über die Bühne geht.

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Das sind die Titelverteidiger
Titelverteidiger sind übrigens die Feuerwehren Bad Mühllacken in den Kategorien Bronze, Silber und Silber-Damen. Bei Bronze holte Julbach den Damen-Sieg. Bei der Jugend sind St. Martin/M. und Mitteregg-Haagen/Sand bei den Mädchen Bronze-Titelverteidiger, in Silber Winden-Windegg und Allerheiligen-Lebing (Mädchen).

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