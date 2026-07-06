Oberösterreicher zündete Mülleimer am Wallersee an

Gleich mehrere Mülleimer und Mülltonnen setzte ein 20-jähriger Oberösterreicher im Ortsgebiet von Neumarkt am Wallersee in Salzburg in Brand. Jetzt bekam er nach umfangreichen Ermittlungen Besuch von der Polizei ...
Bereits in der Nacht zum 26. April brannten in Neumarkt am Wallersee mehrere Mülleimer und Mülltonnen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Brände – und auch einen Verteilerkasten, der ebenfalls in Brand geraten war.
Gut zwei Monate später forschte die Polizei nun einen 20-jährigen Oberösterreicher aus. Dieser verursachte mit den nächtlichen Brandstiftungen knapp 5000 Euro Schaden. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.
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