David Steindl-Rast: Neues Buch und im Livestream

Die bereits ausgebuchte Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Europakloster Gut Aich statt. Um eine Online-Teilnahme zu ermöglichen, werden die Feierlichkeiten, zu denen rund 450 Gäste erwartet werden, auf dem YouTube-Kanal des Stiftes Kremsmünster übertragen. Neben vielen Rednern kommt auch er selbst zum Wort. Und es gibt eine musikalische Umrahmung sowie eine Festmesse.