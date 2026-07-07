David Steindl-Rast: Neues Buch und im Livestream

Er ist ein Mönch, der die Welt die Dankbarkeit lehrt: David Steindl-Rast feiert am Sonntag, 12. Juli, seinen 100. Geburtstag. Das Stift Kremsmünster lädt am Freitag, 10. Juli, und Samstag, 11. Juli, zu einem Kolloquium ein, das per Livestream auf YouTube übertragen wird. Außerdem hat ein heimischer Verlag ein neues Buch mit seinen Gedanken herausgegeben.
„Jeden Menschen kann man ansprechen“, ist David Steindl-Rast überzeugt. „Als herzlicher Mensch kann man einen anderen Menschen von Herzen ansprechen. Da wird er menschlicher“, sagt er im neuen Buch „Ich bin in dieser Ewigkeit“.
Es geht um Dankbarkeit, Achtsamkeit und Verbundenheit: Der gebürtige Wiener zählt zu den bekanntesten spirituellen Lehrern der Gegenwart. Viele Jahre lebte er in verschiedenen Klöstern in den USA. Heute lebt der Pionier des interreligiösen Dialogs und „Großvater der Dankbarkeit“ im Europakloster Gut Aich bei Salzburg.
Noch immer aktiv für die Menschen
Von dort aus teilt der Benediktinermönch seine Gedanken zu Dankbarkeit, Spiritualität und Achtsamkeit in Büchern, Vorträgen und Gesprächen mit Menschen auf der ganzen Welt.
Interviews und eigene Gedanken
Anlässlich seines 100. Geburtstags sind neue Bücher erschienen. Das Buch „Ich bin in dieser Ewigkeit“ dokumentiert Interviews und Texte von und mit Steindl-Rast. Herausgegeben wurde es vom Kameramann und Regisseur Robert Neumüller (Verlag Bibliothek der Provinz, 34 Euro). Der Benediktinermönch teilt darin persönliche Erlebnisse und Einsichten und lädt dazu ein, die Gegenwart achtsam wahrzunehmen und dem Leben mit Offenheit zu begegnen.
Kolloquium wird live ins Internet übertragen
Anlässlich seines Geburtstags will das Kolloquium „Geheimnis des Lebens“ am 10. und 11. Juli 2026 im Stift Kremsmünster sein Jahrhundertleben würdigen und der inspirierenden Faszination nachspüren, die Bruder David mit seinen Büchern und Gedanken auf viele Menschen ausübt.
Die bereits ausgebuchte Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Europakloster Gut Aich statt. Um eine Online-Teilnahme zu ermöglichen, werden die Feierlichkeiten, zu denen rund 450 Gäste erwartet werden, auf dem YouTube-Kanal des Stiftes Kremsmünster übertragen. Neben vielen Rednern kommt auch er selbst zum Wort. Und es gibt eine musikalische Umrahmung sowie eine Festmesse.
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