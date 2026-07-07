100.000-mal bei der Job-Entscheidung geholfen

Gegen „leere Kilometer“

Wir brauchen in Oberösterreich dringend qualifizierte Arbeitskräfte. Im Jahr 2030 werden uns 83.460 Fachkräfte fehlen, 2040 sogar 151.000. Daher wollen wir unbedingt vermeiden, dass junge Menschen einen Weg einschlagen, und erst nach einigen Jahren bemerken, dass es nicht der richtige ist für sie“, bekräftigt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Um diese „leeren Kilometer“ zu vermeiden, nehmen das Land und die WKOÖ einiges an Geld in die Hand. Die Analyse, die pro Kopf 160 Euro kostet, wird vollständig gefördert. Maximal 12.500 Tests können jährlich durchgeführt werden, meist sind es rund 10.000 – also etwa 16 Millionen Euro, von denen 60 Prozent das Land, und 40 Prozent die Wirtschaftskammer finanziert.