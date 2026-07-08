Mit allen Mitteln im Kampf um das Bezirksgericht

In Zeiten des harten Sparkurses sucht die Bundesregierung an allen Ecken und Enden nach Möglichkeiten, Geld einzusparen. Fündig wurde SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer unter anderem bei den vier Tiroler Bezirksgerichten in Telfs, Rattenberg, Silz und Landeck. Sie stehen auf der Schließungsliste des Ministeriums, wie die „Krone“ ausführlich berichtete.