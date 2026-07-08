Mit allen Mitteln im Kampf um das Bezirksgericht

Das geplante Aus von Bezirksgerichten erhitzt auch in Tirol ordentlich die Gemüter. Besonders groß ist der Unmut in Telfs, wo sich die Bevölkerung schon 2012 und 2018 gegen „Angriffe“ wehren musste. Klappt die Verteidigung erneut?
In Zeiten des harten Sparkurses sucht die Bundesregierung an allen Ecken und Enden nach Möglichkeiten, Geld einzusparen. Fündig wurde SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer unter anderem bei den vier Tiroler Bezirksgerichten in Telfs, Rattenberg, Silz und Landeck. Sie stehen auf der Schließungsliste des Ministeriums, wie die „Krone“ ausführlich berichtete.
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