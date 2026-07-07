Geknackten Tresor in Kinderbecken versenkt

Eine Spur der Verwüstung haben Einbrecher in der Nacht auf Samstag im Erlebnisbad Haag im niederösterreichischen Bezirk Amstetten hinterlassen. Sie stiegen in den Kassenbereich ein, knackten einen Tresor und versenkten ihn anschließend im Kinderbecken.
Die Täter haben dabei offenbar Wert darauf gelegt, keine Spuren zu hinterlassen. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie zwei vermummte Männer mit Arbeitshandschuhen bekleidet in den Kassabereich eindrangen. Dort brachen sie mehrere Schlösser auf. Dabei dürften sie auch einen Tresor entdeckt haben.
Von Reinigungskraft entdeckt
Das Duo knackte den Safe, nahm mehrere Tageslosungen an sich und versenkte ihn – vermutlich um Spuren zu beseitigen – anschließend im Kinderbecken. Entdeckt wurde der Einbruch am nächsten Morgen von der Reinigungskraft, die sofort Alarm schlug.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun unter anderem die Aufnahmen der Überwachungskamera aus. Die Fahnder hoffen zusätzlich auf Hinweise, die zu den bislang unbekannten Tätern führen.
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