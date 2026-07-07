Geknackten Tresor in Kinderbecken versenkt

Die Täter haben dabei offenbar Wert darauf gelegt, keine Spuren zu hinterlassen. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie zwei vermummte Männer mit Arbeitshandschuhen bekleidet in den Kassabereich eindrangen. Dort brachen sie mehrere Schlösser auf. Dabei dürften sie auch einen Tresor entdeckt haben.