Bezirkshauptmann will mit 62 Jahren Anwalt werden

Seit seiner Jugend träumt Alois Lanz vom Anwalt-Job. Nun will sich der 62-Jährige diesen Wunsch erfüllen und deshalb als Bezirkshauptmann von Gmunden zurücktreten. „Ende des Jahres wird eine ordnungsgemäße Übergabe erfolgen. In den 21 Jahren im Amt habe ich sehr viel Spezialwissen angeeignet, das ich im neuen Job sicher gut brauchen werde. Es geht mir nicht um Geld, sondern um einen sinnvollen Übergang in den Ruhestand, den ich sicher nicht vor meinem 70. Lebensjahr antreten werde. Ich werde in Zukunft das machen, was mir richtig Spaß macht“, meint Lanz.