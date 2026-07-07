Bezirkshauptmann will mit 62 Jahren Anwalt werden

Ende des Jahres ist für Alois Lanz Schluss. Nach 21 Jahren räumt er den Chefsessel der Bezirksbehörde in Gmunden. In den Ruhestand will sich der 62-Jährige aber nicht verabschieden. Vielmehr will er sich einen Jugend-Traum erfüllen und diesen bis zu seinem 70er ausüben.
Seit seiner Jugend träumt Alois Lanz vom Anwalt-Job. Nun will sich der 62-Jährige diesen Wunsch erfüllen und deshalb als Bezirkshauptmann von Gmunden zurücktreten. „Ende des Jahres wird eine ordnungsgemäße Übergabe erfolgen. In den 21 Jahren im Amt habe ich sehr viel Spezialwissen angeeignet, das ich im neuen Job sicher gut brauchen werde. Es geht mir nicht um Geld, sondern um einen sinnvollen Übergang in den Ruhestand, den ich sicher nicht vor meinem 70. Lebensjahr antreten werde. Ich werde in Zukunft das machen, was mir richtig Spaß macht“, meint Lanz.
Stelle ist bereits ausgeschrieben
Lanz ist gelernter Elektrotechnik-Ingenieur, im zweiten Bildungsweg studierte er Jus.Die Landesregierung hat den Job des Bezirkshauptmanns von Gmunden neu ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Juli.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.