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Bezirkshauptmann will mit 62 Jahren Anwalt werden

Oberösterreich
07.07.2026 17:15
Alois Lanz (3.v.l.) ist seit 21 Jahren Bezirkshauptmann von Gmunden.
Alois Lanz (3.v.l.) ist seit 21 Jahren Bezirkshauptmann von Gmunden.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Ende des Jahres ist für Alois Lanz Schluss. Nach 21 Jahren räumt er den Chefsessel der Bezirksbehörde in Gmunden. In den Ruhestand will sich der 62-Jährige aber nicht verabschieden. Vielmehr will er sich einen Jugend-Traum erfüllen und diesen bis zu seinem 70er ausüben. 

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Seit seiner Jugend träumt Alois Lanz vom Anwalt-Job. Nun will sich der 62-Jährige diesen Wunsch erfüllen und deshalb als Bezirkshauptmann von Gmunden zurücktreten. „Ende des Jahres wird eine ordnungsgemäße Übergabe erfolgen. In den 21 Jahren im Amt habe ich sehr viel Spezialwissen angeeignet, das ich im neuen Job sicher gut brauchen werde. Es geht mir nicht um Geld, sondern um einen sinnvollen Übergang in den Ruhestand, den ich sicher nicht vor meinem 70. Lebensjahr antreten werde. Ich werde in Zukunft das machen, was mir richtig Spaß macht“, meint Lanz.

Stelle ist bereits ausgeschrieben
Lanz ist gelernter Elektrotechnik-Ingenieur, im zweiten Bildungsweg studierte er Jus.Die Landesregierung hat den Job des Bezirkshauptmanns von Gmunden neu ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Juli. 

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