Grünes Licht für lang geplantes Seeviertel-Projekt

Klare Vorgaben für dauerhaften Hotelbetrieb

Der Reihe nach: Seit mehr als einem Jahrzehnt wird über die Errichtung des Seeviertels auf dem Areal des ehemaligen Seebahnhofs in Gmunden diskutiert. Seit 2019 verzögerte sich der Baustart immer wieder, entweder aus rechtlichen oder zuletzt auch aus finanziellen Gründen. Um das 170 Millionen Euro teure Projekt doch noch umzusetzen, versuchten es die Investoren der Soravia Gruppe auch mit einem Crowdfunding. Als potenter Geldgeber sprang letztendlich die Oberbank mit einem Kredit ein.