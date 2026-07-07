Freistadt: Straßensperren wegen entlaufener Kuh

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Kuh auf ein Firmengelände zu treiben und in einer Halle einzuschließen. Die Tierrettung Freistadt sowie ein Tierarzt wurden beigezogen. Nach der Verabreichung eines Beruhigungsmittels konnte das Tier auf einen Anhänger verladen und gegen 6.30 Uhr abtransportiert werden.