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Freistadt: Straßensperren wegen entlaufener Kuh

Oberösterreich
07.07.2026 09:11
Eine entlaufene Kuh sorgte in Freistadt für eine Großeinsatz (Symbolbild).
Eine entlaufene Kuh sorgte in Freistadt für eine Großeinsatz (Symbolbild).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine Rinderjagd hielt Dienstagfrüh die Einsatzkräfte im Raum Freistadt (Oberösterreich) auf Trab. Einem Viehzüchter war eine Kuh entlaufen, die zunächst auf der Böhmerwald Straße und später bis ins Freistädter Stadtgebiet rannte. Nach rund zwei Stunden konnte die Ausreißerin schließlich eingefangen werden.

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Am Mittwoch wurden Polizeistreifen gegen 04.40 Uhr zu einer entlaufenen Kuh im Bereich Galgenau alarmiert. Das trächtige Tier war einem 49-jährigen Landwirt aus Freistadt entlaufen und lief auf der Böhmerwald Straße sowie anschließend auf der Leonfeldener Straße bis ins Stadtgebiet von Freistadt.

Weidezaun durchbrochen
Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens sperrten die Einsatzkräfte die betroffenen Straßenabschnitte zeitweise und versuchten, die Kuh von der Fahrbahn abzudrängen. Mehrere Einfangversuche scheiterten zunächst, nachdem das Tier einen Weidezaun durchbrochen hatte.

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Kuh auf ein Firmengelände zu treiben und in einer Halle einzuschließen. Die Tierrettung Freistadt sowie ein Tierarzt wurden beigezogen. Nach der Verabreichung eines Beruhigungsmittels konnte das Tier auf einen Anhänger verladen und gegen 6.30 Uhr abtransportiert werden.

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