Zeugnistag: Kinder ließen ihrem Frust freien Lauf

Eine weitere Mutter meldet sich zu Wort: „Die Kinder waren richtig angepisst von der Schule, weil die Braven immer zum Handkuss kamen, wenn die Schlimmen etwas ausgefressen hatten.“ Mit dem Klopapier wollten sie einfach nur ihren Frust freien Lauf lassen, rechtfertigt sie die Aktion und hofft, dass sie im Endeffekt doch ein kleiner Denkzettel für die Lehrer und den Direktor sein wird. Der Direktor war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.