Neuer Großbahnhof: Bus-Anschlüsse sorgen für Ärger

Kein Geld für bessere Verbindungen

Diese verwies darauf, dass der Bahnhof Weststeiermark bei der Anbindung nicht schlechter gestellt sei als andere steirische Bahnhöfe. Eine übergeordnete Gesamtplanung für die Mobilität im Bezirk Deutschlandsberg und ein Mobilitätsgipfel seien nicht vorgesehen, wesentliche Verbesserungen könnten derzeit weder das Land noch die Gemeinden finanzieren (aktuell zahlt das Land 300.000 Euro für die Busanbindung). Eine Evaluierung anhand der Fahrgastzahlen erfolge gegen Jahresende.