Rot-Wirbel: Trumps WM-Chef knöpft sich Schiri vor!

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„Höchst verdächtig“

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.07.2026 05:21
Raphael Claus (li.) zeigte Folarin Balogun die Rote Karte.
Raphael Claus (li.) zeigte Folarin Balogun die Rote Karte.(Bild: AP/Julio Cortez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Skandal um die aufgehobene Rote Karte bei der Weltmeisterschaft hat der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, Zweifel an der Seriosität des Schiedsrichters gesät.

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Er finde es „höchst verdächtig“, dass gegen den Schiedsrichter Raphael Claus im Jahr 2024 bereits wegen falscher Roter Karten und Spielmanipulation ermittelt worden sei, zitierte der „Guardian“ den WM-Beauftragten.

Andrew Giuliani
Andrew Giuliani(Bild: AFP/KENT NISHIMURA)

Claus hatte den US-Stürmer Folarin Balogun beim 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit Rot vom Platz gestellt, damit wäre er für das Achtelfinale gegen Belgien gesperrt gewesen. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend auf.

Trotz Trumps Intervention chancenlos
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei der FIFA um eine Überprüfung der Sperre gebeten, was für große Kritik gesorgt hatte. Das Spiel gegen Belgien verloren die USA mit Balogun schließlich mit 1:4.

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Einwand von Reporter
Auf den Einwand eines Reporters, Claus sei bei der Ermittlung in Brasilien nur als Zeuge geladen und nicht selbst beschuldigt worden, sagte Giuliani: „Ihm wurden keine Vergehen vorgeworfen – das ist uns klar.“ Trotzdem sei die Situation mit den Ermittlungen von damals vergleichbar, behauptete er.

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