Der Kanzler gerät selbst in die Schusslinien

Doch eine Partei im Abwärtstrend zu managen – das sehen viele nicht zu Unrecht als Himmelfahrtsjob an. Verliert man Wahlen und Umfragen, dann bleibt der Applaus aus. Die Aufgabe als ÖVP-Generalsekretär war für Nico Marchetti also keine leichte. Als ihm auch noch schwere handwerkliche Fehler unterliefen, er im öffentlichen Auftritt die Balance zwischen Florett und Bihänder verlor, war es innerparteilich aus und geschehen.