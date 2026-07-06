Toyota arbeitet an einem Mittelmotor-Sportwagen

Noch sind viele Details offen. Aber eines zeichnet sich bereits ab: Sollte Toyota den neuen Sportwagen tatsächlich zu einem vernünftigen Preis auf die Straße bringen, könnte die Marke bald wieder genau das bauen, womit sie einst Kultstatus erreicht hat – einen leichten, bezahlbaren Sportwagen, der vor allem eines bietet: Fahrspaß.