Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verbrenner! Allrad!

Toyota arbeitet an einem Mittelmotor-Sportwagen

Motor
06.07.2026 05:00
Toyota FT-SE Concept
Toyota FT-SE Concept(Bild: Toyota)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während sich fast alle Hersteller mit Elektroautos, SUVs und Software beschäftigen, arbeitet Toyota offenbar an etwas, das viele schon abgeschrieben haben: einem kompromisslosen Mittelmotor-Sportwagen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass die Japaner an einem Nachfolger der legendären MR2 arbeiten, gilt mittlerweile als offenes Geheimnis. Jetzt gibt es erstmals konkrete Hinweise, wohin die Reise geht – und die dürften Puristen überraschen.

Denn der neue Sportler soll zwar wie sein berühmter Vorgänger einen Mittelmotor bekommen, auf den klassischen Hinterradantrieb will Toyota aber offenbar verzichten. Stattdessen setzt man auf Allrad.

Für viele Sportwagenfans klingt das zunächst wie ein Stilbruch. Für Toyotas Ingenieure ist es dagegen die logische Konsequenz. Nach ersten Erprobungen habe sich gezeigt, dass die Kombination aus Mittelmotor und Allradantrieb die besten Voraussetzungen für maximale Fahrdynamik biete, erklärt GR-Chefingenieur Naohiko Saito (GR = Gazoo Racing).

Ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Schließlich setzt selbst Ferrari bei leistungsstarken Mittelmotor-Sportwagen teilweise auf Allrad, um die enorme Leistung besser auf den Asphalt zu bringen.

Toyota FT-SE Concept
Toyota FT-SE Concept(Bild: Toyota)
(Bild: Toyota)
(Bild: Toyota)

Frühestens in vier Jahren
Noch fährt Toyotas Versuchsträger allerdings ausschließlich mit Hinterradantrieb. Der als „Concept M“ bekannte Prototyp dreht bereits seine Runden in der japanischen Langstreckenmeisterschaft Super Taikyu und dient als rollendes Versuchslabor. Bis zur Serienversion ist der Weg aber noch weit. Toyota rechnet frühestens in vier Jahren mit einem Marktstart.

Unter der Haube dürfte ein völlig neuer Zweiliter-Turbobenziner arbeiten. Der intern als G20E bezeichnete Vierzylinder soll bis über 400 PS entwickeln. Geschaltet wird voraussichtlich über eine neue Achtgang-Automatik, die Toyota für GR Corolla und GR Yaris entwickelt hat.

Lesen Sie auch:
Neu nach 15 Jahren
Toyota Land Cruiser: Quadratisch, praktisch, gut
28.05.2025
Vs. Porsche & Ferrari
Toyota GR GT: Fettes Coupé mit Achtzylinder-Hybrid
06.12.2025
SUV-Pionier erneuert
Toyota RAV4: Evolution mit Betonung auf dem E
11.06.2026

Optisch dürfte sich das Serienmodell eng am spektakulären FT-Se Concept orientieren, das Toyota bereits präsentiert hat. Flach, breit und mit klassischen Mittelmotor-Proportionen würde der Wagen genau jene Lücke schließen, die seit dem Produktionsende der MR2 im Jahr 2007 offengeblieben ist.

Bemerkenswert ist vor allem das Signal, das Toyota damit aussendet. Während viele Hersteller ihre Sportwagenprogramme zusammenstreichen oder konsequent elektrifizieren, investieren die Japaner weiter in emotionale Verbrenner. Zusammen mit GR Yaris, GR Corolla, Supra und der ebenfalls angekündigten Celica entsteht damit Schritt für Schritt wieder eine Modellpalette, wie man sie bei Toyota lange nicht mehr gesehen hat.

Noch sind viele Details offen. Aber eines zeichnet sich bereits ab: Sollte Toyota den neuen Sportwagen tatsächlich zu einem vernünftigen Preis auf die Straße bringen, könnte die Marke bald wieder genau das bauen, womit sie einst Kultstatus erreicht hat – einen leichten, bezahlbaren Sportwagen, der vor allem eines bietet: Fahrspaß.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
06.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Da ist ein Trick dabei
Serie: Ferrari bringt 12Cilindri als Handschalter
Das ist kein BMW mehr
Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé
Der Manthey-Flügel ist verstellbar. In Track-Stellung verdeckt er die dritte Bremsleuchte und ...
Cool oder peinlich?
Porsche Taycan: So fährt er sich als „Verbrenner“
Beeindruckend schnell
Xiaomi YU7 GT fährt autonom über die Nordschleife
Mächtiger Luxus-Kombi
Bovensiepen 05 GT: Intern nennen sie ihn Orca
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
251.000 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.873 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.494 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1447 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
668 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Mehr Motor
Verbrenner! Allrad!
Toyota arbeitet an einem Mittelmotor-Sportwagen
Da ist ein Trick dabei
Serie: Ferrari bringt 12Cilindri als Handschalter
Produktion stockt
Strategie-Fail? Mercedes GLC kommt nicht vom Fleck
Das ist kein BMW mehr
Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé
Tödliches Stauende
Lkw-Unterfahrschutz ist fast völlig wirkungslos!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf