Wespensommer droht: „So viele Nester wie selten“

Hohe Temperaturen am Thermometer machen Mensch und Tier zu schaffen, doch es gibt auch Nutznießer: Wespen lieben die Wärme. „Da geht die Entwicklung noch schneller, wobei ihnen extreme Trockenheit wiederum zusetzt“, sagt Johannes Gepp, Präsident des steirischen Naturschutzbundes. „Es wird ein Wespensommer, Hornissen wird es heuer auch mehr geben“, prophezeit er.