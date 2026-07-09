Zoff-Alarm bei Frankreich vor WM-Viertelfinale

54 Pflichtspiele für den Champions-League-Sieger PSG und trotzdem ist das wohl zu wenig für die Frankreich-Startelf – nicht einmal für einen einzigen Einsatz reichte es im laufenden Turnier. Eine Situation, die den Mittelfeldspieler „zunehmend frustriere“, wie die Sportzeitung „L’Équipe“ nun berichtet. Auch mit dem Trainerstab rund um Didier Deschamps suchte er wohl bereits das Gespräch, in dem er seinen Unmut zum Ausdruck brachte.