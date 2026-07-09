Zoff-Alarm bei Frankreich vor WM-Viertelfinale

Kann zu viel Starpower auch schaden? PSG-Jungstar Warren Zaïre-Emery kam bei der WM noch immer nicht zum Zug bei den Franzosen, was den 20-Jährigen „zunehmend frustriere“ – eine Situation, mit er der Youngster wohl nur schlecht umgehen kann...
54 Pflichtspiele für den Champions-League-Sieger PSG und trotzdem ist das wohl zu wenig für die Frankreich-Startelf – nicht einmal für einen einzigen Einsatz reichte es im laufenden Turnier. Eine Situation, die den Mittelfeldspieler „zunehmend frustriere“, wie die Sportzeitung „L’Équipe“ nun berichtet. Auch mit dem Trainerstab rund um Didier Deschamps suchte er wohl bereits das Gespräch, in dem er seinen Unmut zum Ausdruck brachte.
WM-Kracher gegen Marokko
Die Franzosen müssen nun aufpassen, dass dieser Kabinen-Zoff kein größeres Ausmaß annimmt – bereits am Donnerstag-Abend steigt das WM-Viertelfinale gegen Marokko. Einen internen Zoff kann Deschamps also nicht gebrauchen.
Wiederholtes Schicksal?
Ein weiterer Grund für Zaïre-Emerys Unmut könnte wohl auch die Wiederholungssgefahr seines bitteren Schicksals sein. Denn auch bei der EM 2024 verbrachte der damals 18-Jährige jede Spielminute nur auf der Bank.
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