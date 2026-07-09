Schuh von Portugal-Kicker sorgt für Rätselraten

Dieser Schuh hat bei vielen Fans für Fragezeichen gesorgt. Nach dem Achtelfinal-Match zwischen Portugal und Spanien (0:1) kursieren Fotos des rechten Schuhs von Pedro Neto in den sozialen Medien. Ein großes Loch im Fersenbereich sorgt für Rätselraten.
Plötzlich stand ein Schuh im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Während sich Portugal und Spanien im WM-Achtelfinale duellierten, war Portugal-Kicker Pedro Neto gezwungen, seine Schuhe zu wechseln. Das richtete die Aufmerksamkeit der TV-Kameras auf das Schuhwerk des 26-Jährigen.
So war zu sehen, dass der Chelsea-Stürmer mit einem Loch im rechten Schuh spielte. Im Fersenbereich war es deutlich zu sehen – Bilder davon kursierten anschließend in den sozialen Netzwerken und sorgten für Spekulationen.
Soll Druck verringern
Das Loch im Fersenbereich ist allerdings nicht durch einen heftigen Zweikampf entstanden, sondern ist durchaus so geplant. Es wurde angebracht, um den Druck zu verringern und gleichzeitig auch Reibung zu vermeiden.
Wie die „Bild“ berichtet, leidet Neto an einer Haglund-Deformität – ein schmerzhafter Knochenauswuchs an der Ferse. Da Fußballschuhe ansonsten an der Ferse extrem steif sind, sorgt das Loch für Entlastung.
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