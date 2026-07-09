So weit ist Italien mit den Zulaufstrecken zum BBT

Zumindest ist jetzt die Trassenplanung im bayerischen Inntal unter Dach und Fach. Dies gab die Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn am Montag bekannt. Damit ist der Weg frei für eine Befassung der politischen Gremien. Dass dies noch vor dem Sommer geschieht, ist unwahrscheinlich. „Es liegt an den politischen Verantwortungsträgern im Deutschen Bundestag, beim Brenner-Nordzulauf endlich Farbe zu bekennen“, sagt Verkehrs-LR René Zumtobel.