Donnerstag bringt Sonne, Wärme und frische Brisen

Nach dem unruhigen Wetter der vergangenen Tage darf Österreich am Donnerstag wieder einmal tief durchatmen. Die Gewitter sind abgezogen, die Luft wirkt frischer, der Himmel macht vielerorts auf – und der Sommer meldet sich mit angenehmer Wärme zurück.
Schon in der Früh beginnt der Tag in vielen Regionen freundlich. Die Temperaturen liegen zwischen elf und 18 Grad, also noch angenehm frisch, bevor die Sonne Schritt für Schritt an Kraft gewinnt.
Schirm bleibt für die meisten in der Tasche
Ganz wolkenlos bleibt der Donnerstag allerdings nicht. Mit der nordwestlichen Höhenströmung schieben sich vorübergehend ein paar Wolkenfelder über den Ostalpenraum. Besonders zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel kann am Vormittag der eine oder andere Regenschauer durchziehen. Für die meisten bleibt der Schirm aber in der Tasche.
Abseits dieser kurzen Schauer zeigt sich der Tag von seiner trockenen und freundlichen Seite. Am Nachmittag lockern die letzten Restwolken mehr und mehr auf, vielerorts gewinnt die Sonne wieder die Oberhand.
Wind sorgt vielerorts für Abkühlung
Ganz windstill bleibt es dabei nicht: Aus Nordwest bis Nord frischt der Wind im Norden, Osten sowie entlang des Alpenhauptkamms spürbar auf. Gerade in der Hitze sorgt er aber vielerorts für eine willkommene Abkühlung.
Die Höchstwerte steigen auf 22 bis 31 Grad. Damit wird der Donnerstag warm, freundlich und in vielen Regionen richtig einladend. Ob Spaziergang, Gastgarten oder Feierabend im Freien: Das Wetter spielt größtenteils mit – nur vereinzelt können Wolken und Wind den freundlichen Eindruck etwas trüben.
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