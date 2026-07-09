Donnerstag bringt Sonne, Wärme und frische Brisen

Schirm bleibt für die meisten in der Tasche

Ganz wolkenlos bleibt der Donnerstag allerdings nicht. Mit der nordwestlichen Höhenströmung schieben sich vorübergehend ein paar Wolkenfelder über den Ostalpenraum. Besonders zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel kann am Vormittag der eine oder andere Regenschauer durchziehen. Für die meisten bleibt der Schirm aber in der Tasche.