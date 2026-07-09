Hiobsbotschaft vor Kracher: WM-Star fällt aus!

Jetzt wird's noch schwerer! Marokko peilt im WM-Viertelfinale die große Überraschung gegen Frankreich an, muss aber ohne den künftigen Bayern-Profi Ismael Saibari antreten.
„Abgesehen von Saibari stehen alle zur Verfügung“, sagte Trainer Mohamed Ouahbi vor der Partie gegen Frankreich heute (22 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Foxborough. Für den Offensivmann komme das Spiel noch zu früh.
Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Gastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe. Saibari hat bei dieser WM bereits drei Tore erzielt. Vergangene Woche war verkündet worden, dass er zur neuen Saison von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.
Zieht Marokko erneut ins Halbfinale ein?
Auch ohne Saibari wollen die Marokkaner zum zweiten Mal nacheinander in ein WM-Halbfinale einziehen. „Ich mag es nicht, wenn Leute sagen, dass unsere WM bereits ein Erfolg ist“, meinte Ouahbi.
Vor vier Jahren in Katar war Marokko als erstes afrikanisches Team ins Halbfinale einer Fußball-WM vorgedrungen – und verlor dort gegen Frankreich, das sich im Endspiel dann Argentinien geschlagen geben musste. Gibt's nun – ohne Saibari – die Revanche?
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