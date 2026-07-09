Hiobsbotschaft vor Kracher: WM-Star fällt aus!

Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinale gegen Gastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medien hatten zuletzt berichtet, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und Hoffnung auf ein schnelles Comeback bestehe. Saibari hat bei dieser WM bereits drei Tore erzielt. Vergangene Woche war verkündet worden, dass er zur neuen Saison von der PSV Eindhoven zum FC Bayern München wechselt.