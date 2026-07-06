Prozesskosten: Kein Nachlass für Ex-Funktionäre

Die vier Schuldsprüche im Zuge der sogenannten ÖVP-Wirtschaftsbund-Affäre haben nicht nur in Vorarlberg für Schlagzeilen gesorgt. Der Vorwurf lautete auf Vorteilsannahme bzw. Vorteilszuwendung zur Beeinflussung, auch „Anfütterung“ genannt. Im Zuge des erstinstanzlichen Urteils wurden die vier Ex-Funktionäre auch dazu verpflichtet, einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu leisten, die bei Gericht und Staatsanwaltschaft angefallen sind.