Auto fängt auf A14 Feuer: Drei Personen an Bord

Der 27-Jährige aus Lauterach war kurz vor 8 Uhr mit zwei weiteren Personen auf dem Weg nach Feldkirch, als es kurz bei seinem Fahrzeug vor dem Nordportal des Ambergtunnels zu einem starken Leistungsabfall kam. Gleichzeitig nahm der Lenker Brandgeruch im Wageninneren wahr.