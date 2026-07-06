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Plötzlich Brandgeruch

Auto fängt auf A14 Feuer: Drei Personen an Bord

Vorarlberg
06.07.2026 10:00
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Montagmorgen stand ein Pkw auf der A14 in Vollbrand. Der 27-jährige Lenker hatte während der Fahrt plötzlich Probleme mit dem Motor und konnte sein Auto noch rechtzeitig auf den Pannenstreifen steuern, bevor es in Flammen aufging. Der Mann und zwei weitere Insassen blieben unverletzt.

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Der 27-Jährige aus Lauterach war kurz vor 8 Uhr mit zwei weiteren Personen auf dem Weg nach Feldkirch, als es kurz  bei seinem Fahrzeug vor dem Nordportal des Ambergtunnels zu einem starken Leistungsabfall kam. Gleichzeitig nahm der Lenker Brandgeruch im Wageninneren wahr.

(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)

Der Mann steuerte sein Fahrzeug geistesgegenwärtig auf den Pannenstreifen. Als er die Motorhaube öffnen wollte, schlugen ihm bereits Flammen entgegen.

Erheblicher Stau im Frühverkehr
Die alarmierte Feuerwehr Rankweil war rasch zur Stelle und konnte den Fahrzeugbrand mittels Löschschaum unter Kontrolle bringen und schließlich ablöschen. Am Pkw entstand Totalschaden, die drei Insassen hatten großes Glück und kamen mit dem Schrecken davon.

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Für die Dauer des Einsatzes musste der Verkehr auf der Überholspur an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Rückstauungen führte.

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