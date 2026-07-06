Sucht, Wahn und abstruse Hitler-Fantasien

Bilder, die wie aus einem anderen Leben scheinen: Auf einem Video, das Teil des Gerichtsaktes ist, wirkt der 41-Jährige noch weit agiler als heute im Schwurgerichtssaal. Staatsanwältin Konstanze Erath bringt es auf den Punkt: Alkohol- und Medikamentensucht hätten tiefe Spuren hinterlassen. „Ich habe das Gefühl, da sitzt heute ein anderer Mensch“, stellt sie mit Blick auf die hagere Gestalt fest. Die Anklageliste ist lang und erschreckend: Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rettungskräfte – der Tiroler soll ihnen allen gedroht haben. Erschießen, bombardieren, in Amokläufen töten. Erst mittels Anrufen, dann via E-Mails, schließlich verschickte er Video-Drohungen. Dahinter steckte oft das Kalkül, eine drohende Haftstrafe abzuwenden.