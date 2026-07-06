Neue Vorwürfe gegen Tschann: Della Rossa besorgt

Kein Vorbild für die Bürger

Als Bürgermeister sei Tschann nicht nur politischer Repräsentant, sondern in vielen Bereichen auch die oberste Behörde der Stadt. Die Bludenzerinnen und Bludenzer müssten sich darauf verlassen können, dass Entscheidungen im Rathaus korrekt und im Interesse der Stadt getroffen werden. Der Vorwurf des Amtsmissbrauchs betreffe den Kern des Vertrauens in die öffentliche Verwaltung, weshalb man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne, stellt Della Rossa klar. Die Menschen hätten schließlich ein Recht darauf, zu wissen, was Sache ist.