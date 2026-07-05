Feuerwehr Düns holt „Goldenen Helm“

Löschangriff und Staffellauf

Insgesamt kämpften am Samstag rund 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Bewerbsbahn um die Bestzeiten. Die Bewerbe bestanden aus zwei überaus anspruchsvollen Teilen: einem Staffellauf und einem Löschangriff. Bei Letzterem mussten möglichst schnell Wasser aus einem Bach entnommen, Schläuche verlegt und ein simulierter Brand gelöscht werden. Die Endwertung ergab sich aus der Zeit abzüglich etwaiger Fehlerpunkte. Auch der Feuerwehrnachwuchs stellte sein Talent unter Beweis. Rund 500 Jugendliche unter 16 Jahren nahmen an den Jugendbewerben teil. Der „Goldene Helm“ ging in dieser Kategorie an die Feuerwehrjugend aus Silbertal.