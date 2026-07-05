Feuerwehr Düns holt „Goldenen Helm“

In Bezau fand am Wochenende das Landesfeuerwehrfest statt, bei dem rund 2300 Feuerwehrleute aus Vorarlberg zusammenkamen. Höhepunkt waren die Leistungsbewerbe am Samstag. Die Feuerwehr Düns setzte sich einmal mehr durch und gewann den begehrten „Goldenen Helm“.
Am Samstag war Bezau der Schauplatz der Vorarlberger Landesfeuerwehrleistungsbewerbe. Zahlreiche Besucher feuerten die Gruppen an, die sich teils monatelang auf das Event vorbereitet hatten. Die Feuerwehr Düns setzte sich am Ende mit 878,21 Punkten klar an die Spitze und gewann zum wiederholten Male den begehrten „Goldenen Helm". Auf dem zweiten Platz landete die Feuerwehr Au, gefolgt von der Feuerwehr Thüringen. Einmal mehr stellte sich heraus: Die kleinen Wehren im Ländle sind beim Leistungsbewerb ganz groß.
Löschangriff und Staffellauf
Insgesamt kämpften am Samstag rund 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Bewerbsbahn um die Bestzeiten. Die Bewerbe bestanden aus zwei überaus anspruchsvollen Teilen: einem Staffellauf und einem Löschangriff. Bei Letzterem mussten möglichst schnell Wasser aus einem Bach entnommen, Schläuche verlegt und ein simulierter Brand gelöscht werden. Die Endwertung ergab sich aus der Zeit abzüglich etwaiger Fehlerpunkte. Auch der Feuerwehrnachwuchs stellte sein Talent unter Beweis. Rund 500 Jugendliche unter 16 Jahren nahmen an den Jugendbewerben teil. Der „Goldene Helm“ ging in dieser Kategorie an die Feuerwehrjugend aus Silbertal.
Perfekte Organisation
Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle betonte, dass neben dem sportlichen Ehrgeiz vor allem die Kameradschaft im Mittelpunkt stehe. Er zeigte sich von der Veranstaltung begeistert und lobte die exzellenten Wettkampfbedingungen. Großes geleistet hat nicht zuletzt die Feuerwehr Bezau, deren Mitglieder das Fest perfekt organisiert haben. Bis zum Sonntagabend wurden rund 10.000 Besucher gezählt – da bleibt auch was für die Vereinskasse übrig.
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