Palettenbrand griff auf Fassade über

Noch bevor die alarmierten Wehrmänner eintrafen, versuchten Ersthelfer, die Flammen mit Feuerlöschern und Wasser unter Kontrolle zu bringen. Der Feuerwehr Hard, die mit 25 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz stand, gelang es schließlich, den Brand komplett zu löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, es entstand jedoch Sachschaden an den Metallwagen und der Gebäudedämmung.