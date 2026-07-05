Palettenbrand griff auf Fassade über

Auf einem Betriebsareal in Hard gerieten am Samstag mehrere Kartons und Paletten in Brand, die auf Metallwagen gelagert waren. Das Feuer beschädigte auch die Dämmung des angrenzenden Firmengebäudes. Schlimmeres konnte allerdings verhindert werden – auch dank mutiger Ersthelfer.
Ausgebrochen ist das Feuer am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Rückseite eines Firmengebäudes in der Rheinstraße, die Brandursache ist noch unklar.
Noch bevor die alarmierten Wehrmänner eintrafen, versuchten Ersthelfer, die Flammen mit Feuerlöschern und Wasser unter Kontrolle zu bringen. Der Feuerwehr Hard, die mit 25 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz stand, gelang es schließlich, den Brand komplett zu löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, es entstand jedoch Sachschaden an den Metallwagen und der Gebäudedämmung.
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