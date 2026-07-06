Neos: Ferienbetreuung darf keine Glückssache sein

Neun Wochen Sommerferien, rund fünf Wochen Urlaub: Dieses Ungleichgewicht stellt jeden Sommer etliche Vorarlberger Familien vor Herausforderungen. Im Ländle leben aktuell rund 52.000 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und unter 18 Jahren. Ihre Eltern, sofern berufstätig, stehen jedes Jahr vor der gleichen Challenge: Was tun mit den Kids, wenn Papa und Mama nicht zu Hause sind? Das Problem: Trotz des stark gestiegenen Bedarfs gibt es in vielen Gemeinden keine entsprechende Ferienbetreuung, private Angebote sind oft teuer und in ihren Kapazitäten begrenzt.