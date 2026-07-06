Neos: Ferienbetreuung darf keine Glückssache sein

Die Vorarlberger Neos fordern eine gesetzlich verbindliche Sommerbetreuung mit Qualität, verlässlichen Plätzen und sozial gestaffelten Beiträgen.
Neun Wochen Sommerferien, rund fünf Wochen Urlaub: Dieses Ungleichgewicht stellt jeden Sommer etliche Vorarlberger Familien vor Herausforderungen. Im Ländle leben aktuell rund 52.000 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und unter 18 Jahren. Ihre Eltern, sofern berufstätig, stehen jedes Jahr vor der gleichen Challenge: Was tun mit den Kids, wenn Papa und Mama nicht zu Hause sind? Das Problem: Trotz des stark gestiegenen Bedarfs gibt es in vielen Gemeinden keine entsprechende Ferienbetreuung, private Angebote sind oft teuer und in ihren Kapazitäten begrenzt.
Landesweit verlässliches Angebot
Geht es nach den Vorarlberger Neos, soll die Versorgungslücke schnellstmöglich geschlossen werden. Die Pinken fordern, dass die Schülerbetreuung in den Ferien verbindlich im Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz geregelt wird. Das Ziel müsse ein landesweit verlässliches Angebot mit klaren Qualitätsstandards, planbarer Platzverfügbarkeit und sozial gestaffelten Elternbeiträgen sein. „Vorarlberg darf Familien im Sommer nicht länger mit einem Flickenteppich aus freiwilligen Angeboten alleinlassen“, sagt NEOS-Klubobfrau Claudia Gamon.
Gemeinden ist Betreuung lästig
Konkret sollen die Gemeinden dazu verpflichtet werden, mit Unterstützung der Pädagogischen Hochschule freizeitpädagogische Konzepte zu erarbeiten. Gegenwärtig würden viele Kommunen eine andere Taktik verfolgen, kritisiert Neos-Bildungssprecherin Katharina Fuchs: „Manchen Gemeinden ist die Ferienbetreuung für Volksschulkinder schlicht lästig – also macht man sie mit Pauschalen, starren Regeln und Strafdrohungen möglichst unattraktiv.“ Diesen Spieß gelte es umzudrehen – nicht zuletzt im Interesse der 12.000 Alleinerziehenden, davon 90 Prozent Frauen.
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