Landesregierung muss Volksbegehren behandeln

„Zurück zum Start“

Das Volksbegehren wurde initiiert, weil die Landesregierung im Zuge ihrer Umstrukturierungsmaßnahmen die Geburtenstation im Krankenhaus Dornbirn ins Bregenzer Spital verlegen will. Das sorgte für eine Welle des Protests. Auch die Opposition unterstützte diesen Protest. Bei der sozialdemokratischen Gesundheitssprecherin Manuela Auer war die Freude am Montag groß: Fast 18.000 Unterschriften seien ein beeindruckender Erfolg und würden zeigen, wie groß der Rückhalt für den Standort Dornbirn in der Bevölkerung ist. Nach der breiten Unterstützung der Online-Petition sei nun auch amtlich festgestellt: „Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sprechen sich gegen die Schließung einer wohnortnahen Geburtenstation aus.“ Die Landesregierung müsse nun zurück an den Start – und zwar ohne Wenn und Aber.