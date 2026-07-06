68-Jähriger bedrohte Paar mit Schreckschusswaffe

Hoch her ging es gegen 18 Uhr in einem Mehrparteienhaus mitten in Bregenz. Alles begann mit einem heftigen Wortwechsel zwischen dem 68-Jährigen und dem Ehepaar. Nachdem sich der Pensionist in die Wohnung seiner Lebensgefährtin zurückgezogen hatte, wollte ihn das Paar erneut zur Rede stellen. Doch mit dem 68-Jährigen war nicht zu reden: Als er die Tür öffnete, hielt er eine Schreckschusspistole in der Hand. Er repetierte die Waffe vor den beiden mehrmals, wobei der Lauf laut Angaben der Beteiligten zu Boden gerichtet war.