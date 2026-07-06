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Cobra-Einsatz

68-Jähriger bedrohte Paar mit Schreckschusswaffe

Chronik
06.07.2026 17:55
Die Cobra wurde am Sonntag zu einem Einsatz in Bregenz gerufen.
Die Cobra wurde am Sonntag zu einem Einsatz in Bregenz gerufen.(Bild: P. Huber)

Am Sonntagabend ist in einem Bregenzer Wohnhaus nach einem verbalen Disput die Lage völlig eskaliert: Ein 68-jähriger Mann hat ein Ehepaar mit einer Pistole bedroht. Das Einsatzkommando Cobra musste anrücken.

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Hoch her ging es gegen 18 Uhr in einem Mehrparteienhaus mitten in Bregenz. Alles begann mit einem heftigen Wortwechsel zwischen dem 68-Jährigen und dem Ehepaar. Nachdem sich der Pensionist in die Wohnung seiner Lebensgefährtin zurückgezogen hatte, wollte ihn das Paar erneut zur Rede stellen. Doch mit dem 68-Jährigen war nicht zu reden: Als er die Tür öffnete, hielt er eine Schreckschusspistole in der Hand. Er repetierte die Waffe vor den beiden mehrmals, wobei der Lauf laut Angaben der Beteiligten zu Boden gerichtet war.

Mann zeigte sich kooperativ
Das Paar zog sich daraufhin zurück – und alarmierte die Polizei. Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra konnten den Verdächtigen kurz darauf in der Wohnung antreffen. Der 68-Jährige verhielt sich kooperativ und händigte den Beamten die Schreckschusswaffe samt Munition widerstandslos aus. Gegen ihn bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

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