Biker (26) stürzt in Satteins über Böschung

Der 26-Jährige war gegen 17.25 Uhr mit seinem Motorrad von Satteins kommend in Richtung Schwarzer See unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er einen Fahrradfahrer. Dabei kam er links von der Fahrbahn ab. Der Lenker geriet auf den Schotterbereich eines Parkplatzes und stürzte in weiterer Folge über eine angrenzende Böschung.