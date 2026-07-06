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Biker (26) stürzt in Satteins über Böschung

Vorarlberg
06.07.2026 08:46
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Überholmanöver auf der Walgaustraße endete für einen jungen Motorradlenker am Sonntagnachmittag im Krankenhaus. Der Mann war bei einem Überholmanöver in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit seiner Maschine über eine Böschung hinabgestürzt.

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Der 26-Jährige war gegen 17.25 Uhr mit seinem Motorrad von Satteins kommend in Richtung Schwarzer See unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er einen Fahrradfahrer. Dabei kam er links von der Fahrbahn ab. Der Lenker geriet auf den Schotterbereich eines Parkplatzes und stürzte in weiterer Folge über eine angrenzende Böschung.

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Ins Spital eingeliefert
Der 26-Jährige hatte Glück im Unglück und konnte sich aus eigener Kraft wieder zur Straße zurückbegeben. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann, der über Schmerzen im rechten Bein klagte, mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

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