„Belcantissimo“ im Palast Hohenems

Von Anfang an in Topform

Sie zeigten gleich mit der Ouvertüre zur Oper „Norma“ von Vincenzo Bellini, dass sie sich, dirigiert vom hier bestens bekannten Roberto Gianola, in Topform befanden. Saubere Intonation, Präzision und wunderschön gespielte Instrumentalsoli rollten den beiden Sängerinnen klanglich quasi den roten Teppich aus. Diese waren die georgische Mezzosopranistin Tamta Tarieli und die Neapolitanerin Clementina Regina. Letztere ist kurzfristig eingesprungen, sodass eine kleine Programmänderung nötig war. Statt der berühmten Arie aus Norma sang Clementina Regina die Arie der Neida aus „Der Bajazzo“ von Ruggiero Leoncavallo, eine Rolle, die sie derzeit am Opernhaus in Turin verkörpert. Ihr Sopran zeigt Fülle ebenso wie Beweglichkeit, sodass ihr auch ihre weiteren Arien, Ausschnitte aus Belcanto-Opern, also Opern der italienischen Frühromantik, überzeugend gelangen.