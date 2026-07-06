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Sommerkonzert

„Belcantissimo“ im Palast Hohenems

Vorarlberg
06.07.2026 07:25
Der Innenhof des Palastes Hohenems bot die perfekte Kulisse für ein wunderbares Konzert.
Der Innenhof des Palastes Hohenems bot die perfekte Kulisse für ein wunderbares Konzert.(Bild: Carmen Wagner)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Das Sommernachtskonzert des „Arpeggione“-Orchesters im Palast in Hohenems geriet zu einem rauschenden Fest – auch wegen der Kulisse und des Traumwetters.

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Die Bühne prachtvoll bestuhlt in Gold und Rot, der Renaissancehof des Palastes Hohenems gefüllt mit festlich gestimmten Gästen – allen voran das Grafenehepaar Stephanie und Fran Clemens Waldburg-Zeil sowie der Bürgermeister von Hohenems, Dieter Egger, mit Ehefrau Gertraud, dazu zu Beginn ein Geburtsständchen für die Gräfin: So war ein festlicher Abend vorprogrammiert. Das Kammerorchester Arpeggione Hohenems trat nach einer herzerwärmenden Einführung durch die Harfenistin Ulrike Neubacher aufs Podium, die Herren nobel im Frack, die Damen in farbigen Roben.

Für die Gräfin gab es ein Geburtstagsständchen.
Für die Gräfin gab es ein Geburtstagsständchen.(Bild: Carmen Wagner)

Von Anfang an in Topform
Sie zeigten gleich mit der Ouvertüre zur Oper „Norma“ von Vincenzo Bellini, dass sie sich, dirigiert vom hier bestens bekannten Roberto Gianola, in Topform befanden. Saubere Intonation, Präzision und wunderschön gespielte Instrumentalsoli rollten den beiden Sängerinnen klanglich quasi den roten Teppich aus. Diese waren die georgische Mezzosopranistin Tamta Tarieli und die Neapolitanerin Clementina Regina. Letztere ist kurzfristig eingesprungen, sodass eine kleine Programmänderung nötig war. Statt der berühmten Arie aus Norma sang Clementina Regina die Arie der Neida aus „Der Bajazzo“ von Ruggiero Leoncavallo, eine Rolle, die sie derzeit am Opernhaus in Turin verkörpert. Ihr Sopran zeigt Fülle ebenso wie Beweglichkeit, sodass ihr auch ihre weiteren Arien, Ausschnitte aus Belcanto-Opern, also Opern der italienischen Frühromantik, überzeugend gelangen.

Perfekte Ergänzung zu Tamta Tarieli
Ihre Stimme mischte sich wunderbar mit dem Mezzosopran von Tamta Tarieli, der, obwohl sehr höhensicher, eine aufregend dunkle Färbung hören ließ. So wurden die Duette der beiden Frauenstimmen zu echten Höhepunkten des Konzerts. Mitreißend sang Tamta Tarieli aber auch ihre Solarien, die sowohl Behändigkeit als auch eine große Linie erforderten. Beides beherrschte die am Staatstheater in Meiningen engagierte Mezzosopranistin in hohem Masse. Ein Detail am Rande: In Meinigen war Kirill Petrenko bereits mit 27 Jahren Generalmusikdirektor, und Kirills Vater Gary Petrenko war Gründungsmitglied des „Arpeggione“-Orchesters – so schließen sich Kreise.

Tamta Tarieli (rechts) und Clementina Regina harmonierten perfekt.
Tamta Tarieli (rechts) und Clementina Regina harmonierten perfekt.(Bild: Carmen Wagner)

Glitzernde Pailletten und Spitzentöne
Nicht nur stimmlich zeigten die beiden Sängerinnen Glanz, auch mit ihren Roben, die sie nach der Pause wechselten. In der Abenddämmerung und der nun einsetzenden stimmungsvollen Beleuchtung glitzerten so die Pailletten mit den Spitzentönen um die Wette.

„Belcantissimo“ war der Titel dieses Sommernachtskonzertes. Die Kunst des Belcanto fordert durch seine Hinwendung zu innigen Gefühlen auch zarte Töne. Solche standen aber aufgrund des Freiluftcharakters des Konzerts nicht im Vordergrund. Als Zugabe hörte das begeisterte Publikum die Barkarole aus Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ und Rossinis „Katzenduett“.

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