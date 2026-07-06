Feurstein hat den Burgtheater-Showdown im Visier

Angriff auf der letzten Etappe

„Die letzte Etappe wäre sicher eine gute Möglichkeit für mich, auf ein gutes Ergebnis zu fahren“, sagt „Kili“, der dem fünften Teilstück über 109 Kilometer von Langenlois in die Bundeshauptstadt entgegenfiebert, wo es auf der Ringstraße direkt vor dem Burgtheater um den Tagessieg geht.

Dass der Youngster im Zielsprint schnell ist, hat er heuer schon bei der Oberösterreich-Rundfahrt bewiesen, wo er sich das Punktetrikot holen und die zweite Etappe gegen zahlreiche Fahrer aus Development Teams von World Tour-Mannschaften für sich entscheiden konnte. „Das war das erste Mal, dass es mir auf dieser Ebene so aufgegangen ist“, blickt Feurstein gerne auf den Etappensieg in Bad Schallerbach zurück. „Das hat mir nochmals Selbstvertrauen gegeben und gezeigt, dass ich es kann.“