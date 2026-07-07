Nächste Pleite in der Vorarlberger Baubranche

Das Insolvenzverfahren wurde auf mehrfachen Gläubigerantrag eröffnet – nicht ohne Grund: Es liegen sowohl Rückstandsausweise seitens öffentlich-rechtlicher Gläubiger vor wie auch Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten vor. Laut Angaben aus dem Unternehmen hat dieses noch ausstehende Ansprüche aus einem Bauprojekt in Höhe von rund 90.000. Über die Weiterführung des Betriebs wird kurzfristig vom Masseverwalter entschieden werden.