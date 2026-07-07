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Strobat GmbH

Nächste Pleite in der Vorarlberger Baubranche

Vorarlberg
07.07.2026 06:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über der Vorarlberger Baubranche kreist der Pleitegeier – diesmal hat es das Unternehmen Strobat GmbH mit Sitz in Hohenems erwischt. Das Konkursverfahren wurde auf mehrfachen Gläubigerantrag eröffnet. 

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Die Strobat GmbH in Hohenems ist pleite. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich derzeit auf rund 150.000 Euro. Dienstnehmer sind keine betroffen. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Markus Walla in Dornbirn bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 1. Oktober über den KSV1870 einbringen. 

Das Insolvenzverfahren wurde auf mehrfachen Gläubigerantrag eröffnet – nicht ohne Grund: Es liegen sowohl Rückstandsausweise seitens öffentlich-rechtlicher Gläubiger vor wie auch Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten vor.  Laut Angaben aus dem Unternehmen hat dieses noch ausstehende Ansprüche aus einem Bauprojekt in Höhe von rund 90.000. Über die Weiterführung des Betriebs wird kurzfristig vom Masseverwalter entschieden werden. 

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